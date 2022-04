Im abschliessenden Qualifikationsspiel für die im November stattfindende Handball-EM (Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro) hat es für die Schweizer Frauen-Nati eine Niederlage abgesetzt: Das Team von Martin Albertsen unterlag Polen in Lubin auswärts mit 26:31.

Auch wenn das Resultat zu Ungunsten der Schweizerinnen ausfiel, zeigte die Equipe insbesondere in der 2. Halbzeit eine ansprechende Leistung. Nach 30 Minuten hatte es 19:11 für die Polinnen gestanden.

Auslosung bereits kommende Woche

Die Würfel für die Beteiligung an der Endrunde waren bereits vor dem abschliessenden Duell gefallen: Nachdem Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine vom Turnier ausgeschlossen worden war, standen Polen und die Schweiz – das Spitzenduo der Quali-Gruppe – als fixe Teilnehmer fest. Die EM-Auslosung findet am kommenden Donnerstag, 28. April, in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana statt.