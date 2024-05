Im Penaltyschiessen gegen Slowenien hatte die Schweizer Handball-Nati die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 verpasst. Doch jetzt ist klar: Die Schweiz wird trotzdem am Turnier in Kroatien, Dänemark und Norwegen teilnehmen dürfen. Der Handball-Weltverband IHF vergab die letzte Wildcard an die Schweizer Nati. Diese erhalten sie, wie der IHF bekanntgab, einerseits aus sportlichen, andererseits aus kommerziellen Gründen, da eine grosse Reichweite besteht.

Das Team von Trainer Andy Schmid kommt damit neben den USA, welche die Teilnahme schon zuvor zugesichert bekommen haben, zum Handkuss. Bereits 2021 hatte die Nati überraschend doch noch an der WM teilnehmen dürfen, als sie als Nachrücker nach Ägypten reisen durfte.

03:06 Video Schmid: «Es ist auch eine Anerkennung für die letzten Jahre» Aus Sport-Clip vom 23.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Grosse Freude bei den Schweizern

Die Freude im Schweizer Lager ist gross. Nationaltrainer Andy Schmid: «Der Erhalt der Wildcard ist für uns eine grossartige Sache und zeugt gleichzeitig von Anerkennung unserer sportlichen Leistungen in den Playoff-Spielen gegen Slowenien. Wir freuen uns, dass wir uns auf der grossen WM-Bühne präsentieren können, was enorm wertvoll ist.»

Auch SHV-Zentralpräsident Pascal Jenny zeigte sich erfreut: «Die Wildcard ist Bestätigung dafür, dass wir uns mit Handball Schweiz auf dem richtigen Weg befinden. Heute braucht es viel mehr als den sportlichen Erfolg auf dem Feld. Wir arbeiten an einer interaktiven, partizipierenden und stetig wachsenden Handball-Community.»

Auslosung am 29. Mai

Auf wen die Schweiz treffen wird, entscheidet sich bereits in wenigen Tagen. Am 29. Mai findet in Kroatien die Auslosung der Vorrundengruppen statt. Das Turnier findet vom 14. Januar bis am 2. Februar in insgesamt 5 Städten der 3 Austragungsländer statt.