Vier Tage nach der 24:34-Auswärtsniederlage gegen Wisla Plock sah es zur Pause in Gümligen nach einer weiteren Niederlage für das Team von Trainer Martin Rubin aus. Die Thuner hatten nach dem 9:10 (21.) eine Schwächeperiode eingezogen und waren bis zur 28. Minute 10:15 in Rückstand geraten waren.

Dähler erlöst Wacker 21 Sekunden vor Schluss

Danach steigerten sich die Berner Oberländer aber. In der 52. Minute glich der 6-fache Torschütze Nicolas Suter zum 24:24 aus. Gut eine Minute später vergab der gleiche Spieler die Chance zur ersten Führung für das Heimteam seit dem 7:6 (15.). In der Folge legten die Finnen zweimal vor, ehe der rechte Flügel Jonas Dähler 21 Sekunden vor dem Ende für das 26:26 verantwortlich zeichnete. Wacker-Goalie Flavio Wick hatte mit etlichen starken Paraden grossen Anteil am Punktgewinn.

Damit gewann Wacker zum 2. Mal in der Königskasse einen Punkt. Bei der 1. Teilnahme in der Saison 2013/14 setzte es in 10 Spielen 9 Niederlagen ab. Bereits am nächsten Mittwoch treffen die Thuner auswärts auf Dinamo Bukarest.