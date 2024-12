War der Einzug der Handballerinnen in die EM-Hauptrunde eine einmalige Geschichte? Nein, sagt SRF-Expertin Noëlle Striffeler.

Highlight Basel, Potenzial in der Physis, verlockende Zukunft

Erst der historische Erfolg, dann die Ernüchterung: Die Schweizer Handballerinnen hatten an der Heim-EM in Basel Historisches geschafft: Die Schützlinge von Trainer Knut Ove Joa schlugen im entscheidenden Gruppenspiel Kroatien mit 26:22 und zogen damit in die Hauptrunde der besten 12 Teams ein. Dies hatte zuvor noch nie eine Schweizer Frauen-Equipe geschafft.

Doch die Hauptrunde offenbarte, dass zur europäischen Spitze noch eine Lücke klafft. Gegen Deutschland und Slowenien unterlag die Schweiz jeweils mit 9 Toren Differenz, gegen die Niederlande mit deren 8. Am Ende musste man sich am Mittwochabend von der Handball-Grossmacht Norwegen 24:40 vorführen lassen.

Es war der letzte Auftritt der Nati an dieser EM. Zeit also, um eine Bilanz zu ziehen. Dies hat SRF-Expertin Noëlle Striffeler erledigt. Sie nahm folgende Aspekte unter die Lupe:

Das Highlight: Für die frühere Nati-Akteurin ist klar: Die Heimspiele in Basel haben alles getoppt. «Die Rekorde, die wir mit der Anzahl Fans knacken konnten, die Stimmung allgemein: Da blicke ich gerne drauf zurück.»

Für die frühere Nati-Akteurin ist klar: Die Heimspiele in Basel haben alles getoppt. «Die Rekorde, die wir mit der Anzahl Fans knacken konnten, die Stimmung allgemein: Da blicke ich gerne drauf zurück.» Die Entwicklung: Bei der letzten EM schloss die Schweiz auf Rang 14 ab, diesmal war es der 12. Platz. Und in 2 Jahren? «Es ist nicht realistisch, dass wir alle 2 Jahre 2 Ränge gutmachen. Dann wären wir bald in der Weltspitze», meint Striffeler lachend. Nun gelte es, das Niveau zu halten, das Resultat zu bestätigen. «Dann ist man bereit, im Ranking weiter nach oben zu klettern.»