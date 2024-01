Legende: Der letzte Schliff fehlt noch Das Fussballstadion von Fortuna Düsseldorf wird zur Handball-Arena umfunktioniert. KEYSTONE/DPA/Federico Gambarini

Wann und wo findet die Handball-EM 2024 statt?

Das Turnier beginnt am Mittwoch, 10. Januar, und endet mit dem Final am Sonntag, 28. Januar. Deutschland wird zum ersten Mal überhaupt eine Handball-EM der Männer durchführen.

Welche Spielorte gibt es?

Gespielt wird in Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln. Die beiden Eröffnungsspiele Frankreich – Nordmazedonien und Deutschland – Schweiz finden in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf statt. Und das vor 53'000 Zuschauerinnen und Zuschauern, womit ein neuer Weltrekord aufgestellt wird.

Die Spielstätten bei der Handball-EM

1 / 6 Legende: Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf Kapazität: 53'000 Eröffnungsspieltag IMAGO Hans Blossey 2 / 6 Legende: SAP Arena in Mannheim Kapazität: 13'000 Vorrunde IMAGO/Arnulf Hettrich 3 / 6 Legende: Olympiahalle in München Kapazität: 12'000 Vorrunde IMAGO/Ulrich Wagner 4 / 6 Legende: Mercedes-Benz-Arena in Berlin Kapazität: 14'800 Vorrunde IMAGO/Zoonar 5 / 6 Legende: Barclays Arena in Hamburg Kapazität: 13'300 Hauptrunde IMAGO/wolf-sportfoto 6 / 6 Legende: Lanxess Arena in Köln Kapazität: 19'750 Haupt- und Finalrunde IMAGO/Hans Blossey

Wann spielt die Schweiz?

Nach dem Duell mit dem Gastgeber am Eröffnungstag (20:45 Uhr) misst sich die Schweiz vier Tage später (14. Januar, 18 Uhr) mit Frankreich. Am 16. Januar (18 Uhr) steht das letzte Gruppenspiel gegen Nordmazedonien auf dem Programm. Die letzten beiden Begegnungen trägt die Schweiz in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin aus.

23:56 Video Das «Sportpanorama»-Gespräch mit Michael Suter und Andy Schmid Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 23 Minuten 56 Sekunden.

Wie sieht der Modus aus?

Die 24 Nationen treten in der Vorrunde in Vierergruppen gegeneinander an. Pro Sieg gibt es zwei Punkte, pro Unentschieden einen. Die jeweils beiden Bestplatzierten erreichen die Hauptrunde, wo sie in derselben Gruppe landen – das Ergebnis aus dem direkten Vorrunden-Duell bleibt bestehen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen. Deren Gruppensieger und -zweitplatzierte treten anschliessend in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem grossen Final gibt es noch Spiele um Platz fünf und um Platz drei.

Die Gruppen in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Gruppe A: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B: Kroatien, Österreich, Rumänien, Spanien

Gruppe C: Island, Montenegro, Serbien, Ungarn

Gruppe D: Färöer, Norwegen, Polen, Slowenien

Gruppe E: Bosnien-Herzegowina, Georgien, Niederlande, Schweden

Gruppe F: Dänemark, Griechenland, Portugal, Tschechien

Punktgleichheit – was nun?

Sind am Ende der Vorrunde oder der Hauptrunde zwei oder mehr Teams gleichauf, entscheiden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge:

Punktzahl aus Direktduell

Tordifferenz aus Direktduell

Anzahl an Toren aus Direktduell

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl an Toren aus allen Gruppenspielen

das Los

Wer sind die Favoriten?

An Dänemark, den Weltmeister von 2019, 2021 und 2023, dürfte kein Weg vorbeiführen. Bei Europameisterschaften konnten die Dänen allerdings weniger überzeugen, 2022 reichte es zu Bronze. Titelverteidiger Schweden muss man ebenfalls auf der Rechnung haben, genauso wie Frankreich (Europameister 2018) und Spanien (Europameister 2020). Für die Schweiz wäre der Einzug in die Hauptrunde eine grosse Überraschung.

01:50 Video Archiv: Dänemark schafft den Titel-Hattrick Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Wie überträgt SRF?

Bei SRF können Sie alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie die beiden Halbfinals (Samstag, 27. Januar) und den Final (Sonntag, 28. Januar) verfolgen.