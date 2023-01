An der WM in Schweden und Polen stehen bereits die ersten drei Viertelfinalisten fest.

Legende: Dürfen sich von den Fans feiern lassen Spaniens Handballer nach dem Sieg über Slowenien in Krakau. Imago/Kessler Sportfotografie

Die Handball-Schwergewichte geben sich an der WM weiterhin keine Blösse. Rekordweltmeister Frankreich, Olympia-Bronzegewinner Spanien und Europameister Schweden haben sich schon vor dem abschliessenden Hauptrunden-Spiel für die Viertelfinals qualifiziert.

Die Spanier schlugen Verfolger Slowenien unter anderem dank 6 Toren von Kauldi Odriozola 31:26 und bleiben damit ebenso verlustpunktlos wie die Franzosen, die sich 41:29 gegen Aussenseiter Iran durchsetzten. Vier Spieler des Teams von Trainer Guillaume Gille erzielten 5 oder mehr Tore. Damit sind in der Gruppe I beide Tickets für die K.o.-Runde vergeben.

In der Gruppe II zog Schweden durch ein 35:30 im nordischen Duell gegen Island in die Viertelfinals ein. Auf beiden Seiten ragten zwei Spieler mit 8 Toren heraus: der Schwede Lucas Pellas und der Isländer Bjarki Mar Elisson, seines Zeichens einstiger Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga.