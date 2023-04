Rund vier Minuten vor Ablauf der Spielzeit rückte das Sportliche in Berlin in den Hintergrund. Der Schaffhauser Zoran Markovic wurde nach einem Abschlussversuch voll von Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev mit dem Fuss am Kopf getroffen. Markovic blieb direkt betroffen liegen und musste im Anschluss mit der Bahre abtransportiert werden.

00:34 Video Markovic von Milosavljevs Fuss getroffen Aus Sport-Clip vom 18.04.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Die Kadetten lagen zu diesem Zeitpunkt mit 24:28 zurück – dank des 37:33-Hinspielsiegs hätte damit ein Siebenmeterschiessen über das Weiterkommen entschieden. Doch in den Schlussminuten machten die Füchse Berlin alles klar. Mit den Treffern 29 und 30 sicherten sich die Berliner den 30:24-Sieg und den Einzug ins Final-Four-Turnier.

Start geglückt

Zu Beginn hatten die Schaffhauser im «Fuchsbau», wie die Berliner Arena genannt wird, noch mit dem Favoriten mithalten können und lagen sogar zwischenzeitlich mit zwei Toren in Führung. Erst kurz vor der Pause spielten die Berliner ihre Klasse aus und führten schliesslich nach 30 Minuten mit 17:15.

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Füchse dann nach 46 Minuten ein erstes Mal entscheidend mit vier Toren ab und liessen die Gäste anschliessend auch nicht mehr rankommen.

00:24 Video Freihöfer erzielt das letzte Tor der Partie Aus Sport-Clip vom 18.04.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Bitteres Out

Die Kadetten scheitern damit denkbar knapp am deutschen Titelkandidaten, in der Endabrechnung fehlten nur zwei Tore. Der kämpferische und solidarische Auftritt des Schweizer Meisters blieb letztlich unbelohnt. Bester Schütze auf Seiten von Schaffhausen war der Isländer Odinn Rikhardsson mit 6 Treffern.