Legende: Sander Sagosen (Norwegen) Sagosen ist das Beste, was Norwegen im Handball zu bieten hat. Der 28-Jährige hinterliess in den Ligen in Deutschland, Frankreich sowie Dänemark seine Spuren: Er gewann Trophäen mit Aalborg Handbold, PSG und THW Kiel. Seit dieser Saison geht er für Kolstad in Norwegen auf Torjagd – mit Erfolg: In 15 Spielen warf er 59 Tore, was Ligabestwert ist. IMAGO / ZUMA Wire