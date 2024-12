Andy Schmid in die Hall of Fame aufgenommen

Legende: Grosse Ehre für Andy Schmid. imago images/Kessler-Sportfotografie

Im Rahmen des Handball-EM-Finals der Frauen in Wien ist Andy Schmid in die Hall of Fame aufgenommen worden. Schmid ist der erste Schweizer Handballer in der Ruhmeshalle. Der 41-Jährige war im Januar dieses Jahres zurückgetreten.

Der fünffache MVP der Bundesliga sowie Schweizer Länderspiel-Rekordtorschütze und heutige Nationaltrainer wurde mit 21 anderen Akteuren in die Hall of Fame der Europäischen Handball-Federation (EHF) aufgenommen – unter ihnen Nikola Karabatic oder Mikkel Hansen.

81 Handballer wurden bislang in die Hall of Fame aufgenommen – und mit Schmid ist nun auch die Schweiz darin vertreten.