Die St. Galler Rekordsiegerinnen setzen sich im Cupfinal in Gümligen mit 31:28 gegen die Spono Eagles durch.

Erstmals seit 2017 sind die Handballerinnen des LC Brühl wieder Cupsiegerinnen. Im Final in Gümligen gegen die Spono Eagles lagen die Ostschweizer Rekordsiegerinnen abgesehen von der Startphase immer vorne. Die Luzerner Gegnerinnen hielten das Geschehen zwar immer offen, lagen nie mit mehr als 4 Toren zurück. Die Brühlerinnen liessen sich den Vorsprung aber nicht mehr nehmen und feierten letztlich dank einem 31:28 souverän den 11. Cupsieg.

«Es ist wahnsinnig, dass wir nach so langer Zeit wieder ganz oben stehen. Es fühlt sich einfach super an», gab Brühl-Spieler Tabea Schmid nach dem Sieg zu Protokoll. «Wir haben als Team zusammengearbeitet, haben uns gepusht, alle haben ihr Bestes gegeben. Es war eine geschlossene Teamleistung.»

Wiedersehen im Playoff-Final

Für die Eagles, mit 5 Titeln das zweiterfolgreichste Team in diesem Wettbewerb, war es der dritte verlorene Cupfinal in Folge. In den letzten beiden Jahren hatten sie sich jeweils dem LK Zug geschlagen geben müssen. Den Nottwilerinnen bietet sich aber schon ab kommendem Samstag die Chance zur Revanche. Dann steht im Playoff-Final das 1. Spiel der Best-of-5-Serie gegen Qualifikationssieger Brühl auf dem Programm.