Legende: Veredelt er seine Mission mit dem Cuptitel? Goran Perkovac, Trainer von Kriens-Luzern. Keystone

Der Einzug in den Cup-Final war für Kriens-Luzern eine Premiere. Und diese soll am Samstag mit einer weiteren Premiere, dem ersten Titel der Klubgeschichte, gekrönt werden.

Die Ausgangslage ist verheissungsvoll. Die Kadetten Schaffhausen – mit 8 Cup-Titeln Rekordsieger – steigen seit langer Zeit nicht als Favorit in ein nationales Endspiel. Denn Kriens-Luzern befindet sich in Hochform.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das Team von Trainer Goran Perkovac startete am Mittwoch mit einem imposanten Sieg über Wacker Thun (29:23) in die Playoffs. Schaffhausen dagegen mühte sich gegen den BSV Bern ab (30:29) und lag in der 58. Minute noch in Rückstand. Aus den drei Direktbegegnungen mit Kriens-Luzern in dieser Saison holten die Kadetten zudem nur einen Punkt.

In den grossen Spielen brillierten die Luzerner in dieser Spielzeit. Im letzten Monat besiegten sie Qualifikationssieger Pfadi Winterthur auswärts. Und sie gewannen das Heimspiel gegen die Kadetten mit 37:26. Ausserdem eliminierten sie auf dem Parcours in den Cupfinal Pfadi Winterthur.