Die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Abschluss der EM-Qualifikation am Mittwoch auf Georgien und am Sonntag auf Litauen.

Legende: Wollen gemeinsam an die EM Trainer Michael Suter und sein Nachfolger und Noch-Spieler Andy Schmid. Keystone / ENNIO LEANZA

Trotz der beiden deutlichen Niederlagen im März gegen Ungarn, das bereits als Sieger der Gruppe 6 feststeht, ist die Ausgangslage der Schweizer mehr als gut. Wenn sich die Ungarn auch in den letzten beiden Spielen keine Blösse geben, reicht dem Team von Trainer Michael Suter gar ein Punkt aus den beiden letzten Partien zur Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partien gegen Georgien (Mittwoch, 15:50 Uhr) und gegen Litauen (Sonntag, 17:50 Uhr) live auf SRF info und in der Sport App.

Ein Scheitern wäre also mehr als eine Enttäuschung. Allerdings sind die Schweizer gewarnt, setzten sie sich doch in den Hinspielen sowohl gegen Georgien (24:23) als auch in Litauen (27:26) bloss mit einem Tor Differenz durch.

Nicht wunschgemäss verlief die lange Reise nach Georgien. Wegen technischen Problemen konnte das Team nicht wie geplant am Sonntag nach Tiflis fliegen, sondern musste noch eine weitere Nacht in Frankfurt verbringen. In den Direktduellen gegen Georgien führt die Schweiz mit 4:1 Siegen Auch die Bilanz gegen Litauen ist mit 6:5 Siegen bei einem Unentschieden positiv. Für die Schweizer wäre es nach 2020 die zweite EM-Teilnahme in der Ära von Suter.

Tabelle Gruppe 6

Mannschaft Sp. S U N P 1. Ungarn 4 4 0 0 8 2. Schweiz 4 2 0 2 4 3. Georgien 4 1 0 3 2 4. Litauen 4 1 0 3 2