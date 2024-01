Legende: Handball ist im Januar bei SRF Trumpf. SRF

Die 16. Handball-Europameisterschaft der Männer wird mit einem veritablen Paukenschlag eröffnet. Das Auftaktspiel zwischen Gastgeber Deutschland und der Schweiz wird nicht in einer Halle, sondern im über 50'000 Personen fassenden Düsseldorfer Fussballstadion ausgetragen.

Das Spiel ist bereits restlos ausverkauft. Damit steht fest: Die Begegnung wird als Weltrekordspiel mit der höchsten Zuschauerzahl in die Geschichte eingehen. Bislang lag der Rekord bei 44'189 Fans (Bundesligapartie zwischen Rhein-Neckar Löwen und HSV Hamburg in Frankfurt im Jahr 2014).

«Unglaubliches Erlebnis und Handballfest»

Dass die Schweizer Nationalmannschaft Teil dieses geschichtsträchtigen Moments ist, freut nicht nur das Team, sondern auch SRF-Kommentator Stephan Liniger: «Den 10. Januar 2024 sollten sich nicht nur alle Handball-, sondern alle Sportfans in der Agenda anstreichen. Dieses EM-Eröffnungsspiel wird ein unglaubliches Erlebnis, ein Handballfest und natürlich ein absolutes Karrierehighlight nicht nur für Andy Schmid und Co., sondern auch für mich.»

Die Handball-EM bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Partien der Schweizer Nati zeigt SRF live. Zudem sind auch die beiden Halbfinals und der Final zu sehen. 10.01.24, 20:15 Uhr: Deutschland – Schweiz (SRF zwei)

14.01.24, 17:45 Uhr: Schweiz – Frankreich (SRF info/zwei)

16.01.24, 17:45 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz (SRF zwei)

26.01.24, 17:35/20:10 Uhr: Halbfinals (SRF zwei)

28.01.24, 17:35 Uhr: Final (SRF info)

SRF überträgt dieses sowie die beiden weiteren Vorrundenspiele des Schweizer Nationalteams gegen Frankreich (14. Januar) und Nordmazedonien (16. Januar) live auf SRF zwei. An der Seite von Stephan Liniger steht dessen Namensvetter und 214-fache Nationalspieler Manuel Liniger als Co-Kommentator im Einsatz. Paddy Kälin führt vor Ort durch die Sendung und ist um die Stimmen der Protagonisten besorgt.

Halbfinals und Finals live bei SRF

Sollte sich die Schweiz für die Hauptrunde qualifizieren, sind auch diese Spiele Teil des TV-Liveprogramms von SRF. In jedem Fall live zu sehen sein werden die beiden Halbfinals am 26. sowie der Final am 28. Januar 2024 in Köln. Beiträge rund um das Schweizer Team und Highlights der anderen Spiele runden das SRF-Angebot ab.