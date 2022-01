Das Topspiel in Bratislava zum Hauptrundenauftakt findet beim 29:23-Erfolg der Iberer einen klaren Sieger.

Handball-EM in Ungarn/Slowakei

Legende: Bewiesen Durchschlagskraft Jorge Maqueda und seine spanischen Mitspieler. imago images

Deutschlands Handballer müssen an der EM im 4. Auftritt die erste Niederlage verkraften. Dem von 11 Corona-Fällen geschwächten Team von Trainer Alfred Gislason missglückte damit der Start in die Hauptrunde. Im Topspiel gegen Titelverteidiger Spanien setzte es für die Deutschen eine 23:29-Niederlage ab.

Bereits zur Halbzeit hatte die deutsche Auswahl in der Arena in der slowakischen Hauptstadt Bratislava mit 12:14 im Hintertreffen gelegen. Besser gelang der Start in die Hauptrunde Schweden und Olympiasieger Frankreich. Die Skandinavier schlugen Russland mit 29:23, die Franzosen liessen den Niederlanden beim 34:24-Erfolg keine Chance.

Mit Weltmeister Dänemark (gegen Island) und Norwegen (gegen Polen) feierten zwei weitere Länder Favoriten-Siege zum Hauptrunden-Auftakt. Die zwei besten Teams der beiden Sechsergruppen qualifizieren sich direkt für den Halbfinal in Budapest.

