Schweizer knacken zähe Türken in der Schlussphase

Die Schweizer Handball-Nati schlägt die Türkei in der EM-Qualifikation in Winterthur mit 30:27.

Die Partie ist lange eng, erst in der Schlussphase schaffen die Schweizer die Differenz.

Damit liegt die Schweiz auf Kurs in Richtung EM-Endrunde, die Entscheidung fällt im Mai.

Die Schweiz hat in der EM-Qualifikation einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Gegen die Türkei siegte die Nati in Winterthur knapp mit 30:27. Wenige Tage nach dem Auswärtssieg gewannen die Schweizer damit gegen das schwächste Team in der Quali-Gruppe erneut.

Die Partie war vor ausverkauftem Haus aber enger, als es sich das Team von Andy Schmid gewünscht hätte. Zwar lagen die Türken in der gesamten zweiten Halbzeit nie in Führung, davonziehen konnte die Schweiz aber auch nicht. Dank den entscheidenden Paraden von Goalie Nikola Portner und dem Willen, die Partie für sich zu entscheiden, schaffte die Nati aber in den Schlussminuten die entscheidende Differenz.

Aellen bester Torschütze

Knapp 8 Minuten vor Schluss zogen die Schweizer erstmals auf vier Tore davon, diesen Vorsprung liessen sie sich nicht mehr nehmen, auch wenn die Türken noch einmal drückten. So stand am Ende ein knapper, aber insgesamt verdienter 30:28-Erfolg zu Buche. Mit 7 Treffern stach Felix Aellen aus dem Schweizer Kollektiv heraus.

Nach seinem Kreuzbandriss kam Jonas Schelker zum Comeback im Nati-Dress. Mit fünf Toren überzeugte auch er. «Es war sehr cool, vor allem hier in der ausverkauften Halle», sagte er nach der Partie.

Rang 2 übernommen

In der Gruppe der EM-Qualifikation überholt die Schweiz damit Österreich und liegt neu hinter Favorit Deutschland auf Rang 2. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten über alle Gruppen hinweg qualifizieren sich für die Endrunde in Schweden, Norwegen und Dänemark, welche Anfang 2026 stattfindet. Die letzten beiden Partien, die Schweiz trifft noch auf Deutschland und Österreich, finden im Mai statt.

