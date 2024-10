Legende: Ihr Abenteuer in Norwegen kommt womöglich zu einem abrupten Ende Mia Emmenegger. Freshfocus/Urs Lindt

So hatte sich Mia Emmenegger ihr erstes Auslandabenteuer nicht vorgestellt: Im Sommer wechselte die 19-Jährige von den Spono Eagles zu den Vipers Kristiansund. Nur wenige Monate später ist der norwegische Serienmeister und dreifache Champions-League-Sieger jedoch bankrott.

Am Sonntagabend gab Präsident Peter Gitmark bekannt, dass der Klub Insolvenz anmelden müsse und sich aus der norwegischen Eliteserien und der Champions League zurückziehe. 19 Spielerinnen, darunter Emmenegger, seien per sofort arbeitslos.

Aktionäre greifen ein

Gemäss norwegischen Medien ist das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen. Einige Aktionäre wollen den Klub übernehmen und damit in letzter Sekunde noch vor dem finanziellen Kollaps retten.

Für Emmenegger steht zunächst ein Nati-Zusammenzug an. Die Schweiz bestreitet von Freitag bis Sonntag zur Vorbereitung auf die Heim-EM in Basel an der «Carpati Trophy» in Rumänien drei Testspiele.