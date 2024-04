Handball: EURO Cup

Auch das zweite Duell im Rahmen des EURO Cups geht in Maria Enzersdorf deutlich an die favorisierten Schweizerinnen.

Die Schweizer Handballerinnen haben im Jahr der Heim-EM einen weiteren Sieg gegen Österreich gefeiert. Nach dem 33:27 in St. Gallen setzte sich das Team von Knut Ove Joa auswärts 29:26 durch. Norma Goldmann glänzte mit 6 Toren in 6 Versuchen, auch Alessia Riner warf 6 Treffer, Mia Emmenegger traf 5 Mal. Hinten überzeugte Goalie Manuela Brütsch mit einer Abwehrquote von 40,63 Prozent.

In Maria Enzersdorf erwischte die Schweiz einen guten Start, zog rasch auf 4:1 davon. Nach 3 Toren in Serie der Österreicherinnen ging die Partie hin und her, die Gäste retteten dennoch einen 2-Tore-Vorsprung (13:11) in die Pause. In der Folge lag die Schweiz stets in Führung.

Abschluss gegen Norwegen

Am EURO Cup messen sich die drei Co-Gastgeber Schweiz, Österreich und Ungarn sowie der amtierende Europameister Norwegen. Für die Schweiz war es der 2. Sieg im 5. Spiel. Den Abschluss bildet die Partie am Samstag gegen die klar favorisierten Norwegerinnen (15 Uhr live auf SRF info).