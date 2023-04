Legende: Die Anspannung ist gross bei Mijajlo Marseni und den Füchsen aus Berlin vor dem Spiel gegen die Kadetten. Keystone/dpa/FRANK MOLTER

Der Titelkampf in der deutschen Handball-Bundesliga präsentiert sich äusserst spannend. 9 Spieltage vor Schluss sind die 5 Top-Teams nur durch 4 Punkte getrennt. Mittendrin die zweitplatzierten Füchse Berlin, für die es der erste Meistertitel in der Klubgeschichte wäre. Doch die Konkurrenz ist mit Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, Titelverteidiger Magdeburg, Tabellenführer Kiel und Flensburg-Handewitt prominent.

Damit nicht genug: Mitten in diesem Trubel steht für die Berliner nun das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag gegen die Kadetten Schaffhausen in der European League auf dem Programm. In Schaffhausen gab es für den vermeintlichen Favoriten ein böses Erwachen. Die Kadetten siegten mit 37:33.

Final-Four-Turnier im Stadion des Ligakonkurrenten

Zuvor hatten die Deutschen als einziges Team im zweithöchsten Europacup-Wettbewerb sämtliche 10 Gruppenspiele wie auch die ersten beiden K.o.-Spiele gewonnen. Die Füchse müssen also 4 Tore aufholen, wollen sie am Final-Four-Turnier am 27. und 28. Mai mit dabei sein.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der European League zwischen den Füchsen Berlin und den Kadetten Schaffhausen am Dienstag ab 18:40 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Einen besonderen Motivationsschub könnte dabei der Austragungsort des Finalturniers geben, das ausgerechnet im Stadion von Liga-Konkurrent Flensburg stattfinden wird. Die Norddeutschen ihrerseits kämpfen ebenfalls noch um eine Teilnahme am Final-Four-Turnier in der European League. Sie gewannen ihr Viertelfinal-Hinspiel auswärts bei BM Granollers mit 31:30.