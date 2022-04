Die Kadetten Schaffhausen verlieren das Viertelfinal-Hinspiel der European League gegen den polnischen Spitzenklub Wisla Plock mit 31:33.

Bei der knappen Niederlage glänzt vor allem die Offensive der Schaffhauser.

Das Rückspiel in Plock nordwestlich von Warschau findet in einer Woche statt.

Noch in der ersten Halbzeit hatten die Kadetten mit Wisla Plock hervorragend mitgehalten. Dank starkem Angriffsspiel und beneidenswerter Effizienz hielt der Schweizer Vizemeister das Skore im Viertelfinal-Hinspiel des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs zuhause lange ausgeglichen. Für die Schaffhauser ist es der erste Auftritt im Europacup unter den besten Acht seit zwölf Jahren.

Nach 20 Minuten – als die Effizienz erstmals nachliess – konnte der polnische Favorit zwar auf 16:12 davonziehen, doch bis zur Pause kämpfte sich das Heimteam wieder auf 18:19 zurück. Erfolgreichste Torschützen im Team waren Samuel Zehnder und Joan Cañellas mit insgesamt je sieben Treffern.

00:35 Video Joan Cañellas mit einem seiner vielen Tore Aus Sport-Clip vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Die vielen Tore waren aber auch Beweis dafür, dass zwar das Angriffsspiel auf beiden Seite prima funktionierte. Die Verteidigungen dagegen liessen zu wünschen übrig.

Rückspiel in einer Woche

In der Anfangsphase der 2. Hälfte kippte das Spiel dann auf Seiten von Wisla Plock. Während die Polen weiterhin zu Treffern kamen, haperte es bei den Schaffhausern zwischenzeitlich.

Nach 40 Minuten stand es deshalb 25:20 für die Gäste. Diesen Rückstand konnten die Kadetten nicht mehr ganz aufzuholen, immerhin kamen sie in der Schlussphase aber wieder bis auf zwei Tore zum 31:33 ran.

Für das Rückspiel vom kommenden Dienstag in Plock war das wichtig, denn die Ergebnisse beider Partien werden addiert. Will Schaffhausen die Sensation aber schaffen und erstmals ins Final-Four-Turnier der European League einziehen, muss das Team auswärts vor allem in der Defensive eine Schippe drauflegen.