Auftakt in die Viertelfinals geglückt: Die Kadetten Schaffhausen bezwingen die Füchse Berlin im Hinspiel mit 37:33.

Kadetten starten perfekt in die Viertelfinals

Den Handballern von Kadetten Schaffhausen ist zum Auftakt der Viertelfinals in der European League eine veritable Überraschung geglückt. Gegen die Füchse Berlin fuhren die Schweizer einen verdienten Sieg ein. 37:33 lautete am Ende das Resultat gegen den deutschen Favoriten.

Für Berlin ist es die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb nach zuvor zwölf Erfolgen auf dem Weg in die Viertelfinals. Mit der Niederlage in Schaffhausen konnten die Füchse ihren Siegesrekord in der European League nicht weiter ausbauen.

Pilipovic und Rikhardsson überragend

Zum Matchwinner für die Kadetten avancierte neben dem gross aufspielenden Torhüter Kristian Pilipovic (Abwehrquote von über 34 Prozent) der Stürmer Odinn Thor Rikhardsson. Der Isländer im Dienste der Schaffhauser erzielte 15 Tore – und das bei 16 Schüssen aufs Tor! Bereits zur Pause führte der Schweizer Meister in der mit 3500 Zuschauern ausverkauften Arena mit 19:18.

In der 2. Halbzeit konnten die Schweizer gar noch eine Schippe drauflegen und können nun mit breiter Brust ins Rückspiel gehen. Dieses steigt am nächsten Dienstag in Berlin.