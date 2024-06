Per E-Mail teilen

Legende: Die überragende Grösse im hiesigen Handball Die Kadetten Schaffhausen mit Sadok Ben Romdhane. Keystone/Manuel Geisser

Die Kadetten Schaffhausen zeichnen sich vor Heimpublikum zum Schweizer Meister aus und reihen somit nach 2022 und 2023 den 3. Titel aneinander.

Ein 32:25 gegen Kriens-Luzern bedeutet der letzte Schritt zum alles entscheidenden 3:2 in der spannenden Finalserie.

Der Titelverteidiger steht lange auf dem Prüfstand, schafft nach der Pause aber die Differenz.

Erstmals seit 2016 hielt die Nationalliga A der Handballer wieder eine Finalissima bereit. Und diese konnte zumindest über weite Strecken halten, was sie versprochen hatte. Vor ausverkauftem Haus in Schaffhausen kam es zu einem packenden Duell zwischen den gastgebenden Kadetten und Kriens-Luzern.

3 Tage zuvor hatten die Innerschweizer im Playoff-Final (nach dem Modus best of 5) einen ersten Matchball noch abgewehrt. Und sie legten sich auch in der «Belle» mächtig ins Zeug, um den hiesigen Branchenleader effektiv zu stürzen.

Auf einmal waren die Möglichkeiten des Gasts ausgeschöpft

Bei seinem kräftezehrenden Ansturm ging dem Team des scheidenden Trainers Peter Kukucka nach der Pause aber die Luft aus. Auf der anderen Seite zahlte sich der kämpferische Auftritt der erfolgsverwöhnten Kadetten aus, so dass irgendwann der vermeintliche Aussenseiter ausgespielt war.

Am Ende steht ein 32:25 zugunsten der Hausherren auf dem Resultatblatt. Jubel über den 14. Meistertitel der Kadetten-Klubgeschichte sowie den 3. in Serie brandete auf. Es ist dies nicht nur der Hattrick im Zeitraum von 2022 bis 2024, sondern auch das Saison-Triple mit Meistertitel/Supercup/Pokal. Kriens-Luzern, der Cupsieger aus der vergangenen Saison, muss derweil seinen Traum vom erstmaligen Gewinn der Schweizer Meisterschaft weiter träumen.

In der ersten Hälfte lag die Überraschung noch in der Luft

In einem Spiel auf Messers Schneide waren in der ersten Halbzeit noch keine Tendenzen abzulesen. Kriens-Luzern, der aufmüpfige Herausforderer, hatte sich zwar zwischenzeitlich eine 7:4-Führung erarbeiten können, musste die Nordostschweizer aber wieder herankommen lassen. Nach je einem Spektakeltreffer in der 30. Minute wurden beim Stand von 12:12 die Seiten gewechselt.