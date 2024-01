Legende: Nächstes Jahr als Trainer dabei Noch-Spieler Andy Schmid. Freshfocus/Claudio Thoma

Vom 4. bis am 6. Januar findet in Winterthur mit dem Yellow Cup das letzte Vorbereitungsturnier der Schweizer Handballer vor der EM in Deutschland statt. Mit den Schweizern messen sich die EM-Teilnehmer Rumänien und Bosnien-Herzegowina sowie WM-Dauergast Argentinien. Zum Auftakt duellieren sich am 4. Januar Titelverteidiger Schweiz und Rumänien.

Dernière am Jubiläum

Der bevorstehende Yellow Cup ist die 50. Ausgabe des Turnier, das zum ersten Mal 1972 ausgetragen wurde, und steht im Zeichen dieses Jubiläums. Von den 49 bisherigen Austragungen kam der Sieger 12 Mal aus der Schweiz. Davon war 8 Mal die Nati siegreich, die seit 1999 ununterbrochen am Yellow Cup teilnimmt. Ausserdem konnten Pfadi Winterthur (3 Mal) und St. Otmar St. Gallen (1 Mal) den Cup gewinnen.

Für den scheidenden Nationaltrainer Michael Suter ist es der vorerst letzte Yellow Cup, er wechselt im Sommer nach St. Gallen. Suter erwartet bei seiner Dernière in Winterthur ein ausgeglichenes Turnier, an dem sich die Schweiz gegen drei körperlich starke Gegner für die EM vorbereiten will.