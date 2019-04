2006 nahmen die Schweizer Handballer letztmals an einer EM teil. Nun ist das Team von Trainer Michael Suter auf bestem Weg, diese Durststrecke zu beenden. Dank dem 28:25-Sieg in Belgien am letzten Mittwoch präsentiert sich die Ausgangslage im Rennen um die Teilnahme an der Endrunde 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden sehr gut.

Noch keine Party am Sonntag

Mit Schützenhilfe von Gruppen-Leader Kroatien hätte die Nati mit einem weiteren Sieg gegen Belgien am Sonntag in Schaffhausen das Ticket gar bereits fix lösen können. Die Kroaten kamen jedoch in Serbien nicht über ein 25:25 hinaus. Wegen dem Punktgewinn der Serben kann damit frühestens bei den Quali-Spielen im Juni eine Entscheidung fallen.

TV-Hinweis Das Spiel der EM-Qualifikation der Schweizer Handball-Nati gegen Belgien in Schaffhausen sehen Sie am Sonntag ab 13:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Andy Schmid ist zudem Gast im «sportpanorama» am Sonntag um 18:30 Uhr auf SRF zwei.

Exzellente Ausgangslage

Die Situation der Schweizer in der Tabelle der Gruppe 2 bleibt dennoch vielversprechend. Mit einem Sieg am Sonntag in Schaffhausen gegen Belgien würde das Polster auf die drittplatzierten Serben (spielen am Sonntag in Kroatien) 2 Runden vor Schluss mindestens 2 Punkte betragen.

Auch bei einer Niederlage im 5. Quali-Spiel gegen Kroatien würde der Nati damit zum Abschluss am 16. Juni in der Auswärtspartie in Serbien wegen der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen ein Unentschieden zur definitiven Qualifikation reichen. Zuhause feierten die Schweizer im Oktober 2018 einen 29:24-Erfolg gegen die Serben.

EM-Qualifikation, Gruppe 2 Spiele:



14.04.19: Schweiz - Belgien

14.04.19: Kroatien - Serbien

12.06.19: Schweiz - Kroatien

12.06.19: Belgien - Serbien

16.06.19: Serbien - Schweiz

16.06.19: Kroatien - Belgien

Tabelle:



1. Kroatien 5 Punkte

2. Schweiz 4 Punkte

3. Serbien 2 Punkte

4. Belgien 1 Punkt



