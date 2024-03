Legende: Niederlage beim Trainer-Debüt Andy Schmid unterliegt in seiner Premiere als Schweizer Nationaltrainer Dänemark. Keystone/Bo Amstrup

Am Ende eines einwöchigen Zusammenzugs, bei dem erstmals Andy Schmid in der Rolle des Chefcoachs das Sagen hatte, absolvierte die Nati einen ansprechenden Test und unterlag Dänemark «nur» mit 25:30. Nach einer deutlichen 17:9-Pausenführung nahmen die Nordländer sichtlich Tempo aus dem Spiel, so dass die Schweiz in den zweiten 30 Minuten sogar zu einem 16:13-Teilerfolg kam.

Beim Gegner handelt es sich immerhin um den Weltmeister der letzten Turniere (2019/2021/2023) sowie 2-fachen Europameister. Entsprechend dürfen der 40-jährige Trainer und seine Schützlinge positive Schlüsse aus dieser ersten Standortbestimmung ziehen.

Keine weitere Anlaufzeit mehr

Das Kräftemessen in Aarhus war das einzige Vorbereitungsspiel vor den WM-Playoffs. Am 9. und 12. Mai geht es in 2 Duellen gegen Slowenien um das Ticket für die 29. globale Endrunde von Anfang 2025, die parallel in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird