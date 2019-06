Trainer Michael Suter und Captain Andy Schmid im Interview vor dem entscheidenden EM-Qualifikationsspiel in Serbien.

Die erste Chance zur direkten Qualifikation für die EM 2020 hat die Schweiz verpasst: Gegen das Weltklasseteam aus Kroatien setzte es am Mittwoch eine 28:33-Niederlage ab. Die realistischere Chance auf die erste Endrunden-Teilnahme seit der Heim-EM 2006 folgt am Sonntag im Direktduell mit Serbien.

Qualifiziert sich die Schweizer Nati für die EM 2020? Ja, die Schweiz schafft das grosse Ziel Ja, die Schweiz schafft das grosse Ziel % Nein, die Nati muss weiter auf eine Endrunde warten Nein, die Nati muss weiter auf eine Endrunde warten % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

«Grundsätzlich gehen wir mit guten Gefühlen nach Serbien», sagt Coach Michael Suter. Die Nati kann sich eine Niederlage mit 4 Toren Differenz leisten, um die EM zu erreichen. Suter: «Diese Ausgangslage hätten wir vor der Quali-Kampagne gerne genommen. Ich habe volles Vertrauen in diese Mannschaft.»

Plan A ist, dieses Spiel zu gewinnen.

Auf eine knappe Niederlage pokern will bei der Schweizer Nati aber niemand. Die Direktive ist sowohl für Suter wie auch für Captain Andy Schmid klar:

Suter: «Eine knappe Niederlage? Das ist kein Gedanke für uns. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir werden um jedes Tor fighten.»

«Eine knappe Niederlage? Das ist kein Gedanke für uns. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir werden um jedes Tor fighten.» Schmid: «An eine Niederlage denken, das ist der falsche Ansatz. Wir haben das besprochen. Wir versuchen, auf einen Sieg zu gehen. Klar, wenn es kurz vor Schluss so steht, dass wir uns über die Tore qualifizieren können, werden wir nicht mehr das letzte Risiko suchen. Das ist aber nur Plan B. Plan A ist, dieses Spiel zu gewinnen.»

Klar ist: In Novi Sad wir das junge Schweizer Team nicht nur einer starken serbischen Mannschaft gegenüber stehen, sondern auch heissblütigen Fans. Wie geht die Schweiz damit um?

Suter: «Das müssen wir ausschalten können. Wir müssen mental stark sein, auf unsere Aufgabe fokussiert. In Kroatien ist uns das gut gelungen.»

«Das müssen wir ausschalten können. Wir müssen mental stark sein, auf unsere Aufgabe fokussiert. In Kroatien ist uns das gut gelungen.» Schmid: «Wir dürfen uns von der hitzigen Atmosphäre nicht beeindrucken lassen. Das würde nur zu vielen Ballverlusten und schnellen Gegentoren führen. Wir müssen kühlen Kopf bewahren.»

Was würde Schmid, dem mehrfachen deutschen Meister, Cupsieger und fünffachen Bundesliga-Handballer des Jahres, eine EM-Qualifikation bedeuten? «Es ist ein Traum von mir, mit der Schweiz an eine Endrunde zu gehen. Es wäre wunderschön, wenn das am Sonntag klappen würde.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.06.2019, 17:55 Uhr