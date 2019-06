Nun Showdown in Serbien

Die Schweiz unterliegt in der EM-Quali Kroatien in Zug mit 28:33.

Dennoch sind die Chancen auf die erste EM-Teilnahme seit 2006 weiterhin intakt.

Am Sonntag kommt es zum Showdown zwischen Serbien und der Schweiz.

Ein Punkt hatte der Schweiz für die vorzeitige Qualifikation für die EM-Endrunde gefehlt. Diesen Zähler strebte das Team von Michael Suter in der Schlussphase gegen Kroatien mit aller Vehemenz an und agierte mehrfach ohne Torhüter und mit einem zusätzlichen Feldspieler.

Weil die Chancenauswertung aber in dieser Phase zu wünschen übrig liess, und die Kroaten immer wieder zu leichten Treffern ins verwaiste Schweizer Gehäuse kamen, resultierte am Ende eine deutliche Niederlage, die höher ausfiel, als es das Geschehen auf dem Feld vermuten liesse.

Schmids 15 Treffer reichen nicht

Die ersten 20 Minuten hatte die Schweiz gut mitgehalten, ehe die Kroaten binnen knapp 3 Minuten von 11:10 auf 14:10 davonzogen. Näher als 3 Treffer sollten die Schweizer in der Folge nicht mehr an die Gäste herankommen.

Als bester Torschütze der Schweiz glänzte Teamleader Andy Schmid mit 15 Treffern. Das schönste Tor der SHV-Auswahl erzielte aber Lier kurz nach der Halbzeitpause.

Sogar eine Niederlage kann reichen

Weil Serbien in Belgien erwartungsgemäss mit 37:26 gewann, kommt es nun zu einem Showdown zwischen der Schweiz und Serbien im Direktduell am Sonntag in Novi Sad.

Dort könnte sich die Schweiz für die erste EM-Teilnahme seit 2006 gar eine Niederlage mit 4 Toren Unterschied leisten, da sie das «Hinspiel» gegen Serbien mit 29:24 gewonnen hatte.

EM-Qualifikation, Gruppe 2 Spiele:



12.06.19, 18:15 Uhr: Schweiz - Kroatien 28:33

12.06.19, 20:00 Uhr: Belgien - Serbien 26:37

16.06.19, 18:00 Uhr: Serbien - Schweiz

16.06.19, 18:00 Uhr: Kroatien - Belgien Tabelle:



1. Kroatien 9 Punkte

2. Schweiz 6 Punkte

3. Serbien 4 Punkte

4. Belgien 1 Punkt

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.06.2019, 17:55 Uhr.