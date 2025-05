Der BSV Bern unterliegt den Kadetten Schaffhausen auch im 2. Spiel des NLA-Finals der Handballer.

Damit steht es in der Best-of-Serie 2:0 zugunsten Schaffhausens.

Zur Halbzeit führen die Berner vor Heimpublikum noch 15:14, am Ende entscheiden wiederum Details.

Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen steht vor dem Gewinn des 15. Meistertitels. Der Champion der letzten drei Jahre setzte sich auch im 2. Spiel der im Best-of-5-Modus absolvierten Final-Serie knapp gegen den BSV Bern durch. Auswärts bissen sich die Kadetten mit 29:27 durch.

Beim Stand von 27:28 respektive 51 Sekunden vor Schluss nahm Bern noch einmal ein Timeout. Doch die letzte Chance, sich zumindest in die Verlängerung zu retten, misslang. Wie schon in Spiel 1 (34:33) entschieden Details. So genügten Felix Aellens 11 Tore den Bernern nicht. Zum besten Spieler bei den Kadetten wurde Goalie Kristian Pilipovic gewählt. Er kam auf eine Abwehrquote von 36 Prozent. Das schönste Tor des Tages erzielte Odinn Rikhardsson zum 19:19.

Bern führt zur Pause

Schon während der ganzen Partie hatten sich die Berner Aussenseiter am Gegner festgebissen. Nach Marvin Liers Treffer zum 21:20 nach 42 Minuten führte Bern zwar nie mehr, schaffte jedoch immer wieder den Ausgleich. Zur Halbzeit führte das Heimteam gar 15:14, nach einem Zwischensprint hatte sich der BSV einen Drei-Tore-Vorsprung herausgespielt (6:3). Einen so deutlichen Abstand gab es in einer packenden Partie bis in die Schlussphase nicht mehr.

So geht's weiter

Spiel 3 der Best-of-5-Finalserie findet am Sonntagabend in Schaffhausen statt. Die Partie können Sie ab 17:00 Uhr erneut im SRF-Livestream mitverfolgen.

Handball