Legende: Am Ende behielten die Kadetten die Oberhand Doch die Partie war äusserst eng. Keystone/Til Buergy

Die Kadetten Schaffhausen werden in Spiel 1 des Playoff-Finals gegen den BSV Bern ihrer Favoritenrolle gerecht.

Das Heimteam verspielt eine 6-Tore-Führung und gewinnt am Ende nur knapp mit 34:33.

Weiter geht's in der Finalserie am Donnerstagabend in Bern.

Der Qualifikationssieger hat zum Auftakt des Playoff-Finals den erwarteten Sieg eingefahren. Die Kadetten Schaffhausen setzten sich in einem engen Spiel gegen einen zähen BSV Bern knapp mit 34:33 durch. Für die Schaffhauser war es im 7. Playoff-Spiel in dieser Saison der 7. Sieg.

Bereits nach 22 Minuten war das Heimteam scheinbar vorentscheidend mit 16:10 davongezogen. Doch die Berner liessen sich nicht unterkriegen und kämpften sich noch vor der Pause heran – mit 18:18 ging es in die Kabinen.

Wieder Führung verspielt

Auch in der 2. Halbzeit blieben die Schaffhauser stets vorne. Sich richtig vom Gegner lösen konnten sie allerdings nicht, immer wieder fand der BSV einen Weg, die Partie wieder ausgeglichen zu gestalten. So kamen sie auch von einem 20:24-Rückstand wieder zurück – und gingen 11 Minuten vor Schluss erstmals überhaupt in der Partie in Führung.

Vom Rückstand geweckt wurden die Kadetten wieder stärker. In einer ultraengen Schlussphase ging es hin und her, bis Goalie Kristian Pilipovic in der Schlussphase dem Heimteam mit zwei Paraden den Sieg rettete. Damit liegen die Schaffhauser in der Serie mit 1:0 in Führung, für Bern endete das Final-Debüt mit einer Niederlage.

So geht's weiter

Spiel 2 der Best-of-5-Finalserie findet am Donnerstagabend in Bern statt. Die Partie können Sie ab 18:00 Uhr erneut im SRF-Livestream mitverfolgen.

Übersicht