Legende: Sehen wir dieses Bild auch heuer wieder? Die Pfader begiessen im letzten Juni ihren Meistertitel. freshfocus/Marc Schumacher

Die Schweizer Meisterschaft im Männer-Handball geht in die entscheidende Phase. Sie wird mit den Playoff-Viertelfinals (best of five) lanciert, Mitte Juni ist der Kampf um die Trophäe entschieden.

Handball-Playoffs live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen In jeder Runde der Best-of-five-Playoff-Serien sehen Sie bei SRF jeweils ein Spiel live. Den Auftakt macht am Donnerstag (ab 20:05 Uhr) das Duell zwischen Titelverteidiger Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen.

Am Sonntag gibt es GC Amicitia vs. Suhr Aarau (ab 13:50 Uhr) live.

In der kommenden Woche am Donnerstag können Sie Kadetten Schaffhausen vs. BSV Bern (ab 18:05 Uhr) mitverfolgen. Die weiteren Live-Spiele werden laufend, basierend auf den Entwicklungen in den Serien, ergänzt.

Pfadi Winterthur (gegen St. Otmar St. Gallen) geht als Titelverteidiger und Hauptrunden-Zweiter ins Rennen, die Konkurrenz ist jedoch stark. Allen voran die Kadetten haben sich in den vergangenen Monaten als Favorit herauskristallisiert. Die Schaffhauser sicherten sich den Hauptrunden-Sieg souverän und liegen im Viertelfinal gegen den BSV Bern schon 1:0 in Führung.

Das drittplatzierte Wacker Thun duelliert sich mit dem HC Kriens-Luzern um den Einzug in den Halbfinal. Serie Nummer 4 bestreiten der Suhr Aarau und GC Amicitia.

Die Meister der letzten zehn Jahre

2021 Pfadi Winterthur 2020 wegen Corona abgebrochen 2019 Kadetten Schaffhausen 2018 Wacker Thun 2017 Kadetten Schaffhausen 2016 Kadetten Schaffhausen 2015 Kadetten Schaffhausen 2014 Kadetten Schaffhausen 2013 Wacker Thun 2012 Kadetten Schaffhausen