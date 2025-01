Am Samstagabend schafften gleich 6 weitere Länder den Einzug in die Hauptrunde an der Handball-WM.

Legende: Knapper Sieg im afrikanischen Duell Für Tunesien. IMAGO / Gonzales Photo

Sollte die Schweiz an der Handball-WM den Einzug in die Hauptrunde schaffen, würde dort neben Olympiasieger Dänemark und Italien auch Tunesien warten. Tunesien siegte zum Vorrundenabschluss gegen Algerien mit 26:25 und erreichte die nächste Turnierphase. Die Hauptrunde beginnt am Dienstag, im dänischen Herning geht es dann um den Einzug in den Viertelfinal.

In der Hauptrunde kommen nur die beiden besten Teams der Sechsergruppe weiter. Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften werden aus der Vorrunde mitgenommen.

Spanien mit deutlichem Sieg

Neben Tunesien schafften auch der Olympia-Dritte Spanien (39:20 gegen Japan), Slowenien (36:24 gegen Kap Verde), der EM-Dritte Schweden (42:30 gegen Chile), Island (40:19 gegen Kuba) und Katar (25:22 gegen Kuwait) am Samstag den Einzug in die Hauptrunde. Europameister Frankreich gewann unterdessen 35:27 gegen Österreich und holte sich dank des dritten Vollerfolgs im dritten Spiel den Gruppensieg.

