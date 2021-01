An der WM in Ägypten haben sich in der Schweizer Gruppe 3 Frankreich und Norwegen für die Viertelfinals qualifiziert. Die weiteren Teams in der Runde der letzten 8 sind:

Gruppe 1: Ungarn, Spanien

Gruppe 2: Dänemark, Argentinien

Gruppe 4: Schweden, Ägypten