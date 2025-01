Die Ausgangslage für die Schweiz vor dem letzten Vorrundenspiel an der Handball-WM am Sonntagnachmittag ist kompliziert. Wir klären auf.

20:20 gegen Polen – und die Schweiz steht in der Hauptrunde

Handball-WM in Herning

Nach der knappen 29:31-Niederlage gegen Deutschland weist die Schweiz an der WM in Dänemark nach 2 Partien einen Punkt auf. Das Team von Coach Andy Schmid belegt damit dank des besseren Torverhältnisses Rang 3 vor dem punktgleichen Polen. Tschechien liegt mit einem Zähler mehr auf Rang 2.

Am Sonntag wird sich also entscheiden, welche drei Teams pro Gruppe den Einzug in die Hauptrunde schaffen und wer als Gruppenletzter mit dem President's Cup vorliebnehmen muss. Die Schweiz trifft im Pool A zum Abschluss auf Polen (ab 15:15 Uhr, live auf SRF info), Tschechien muss gegen das bereits für die Hauptrunde qualifizierte Deutschland ran (18 Uhr).

Gewinnt die Nati gegen Polen, steht sie in der Hauptrunde, bei einer Niederlage ist man Gruppenletzter. Auch ein Remis könnte schon reichen – die Schweiz braucht aber mindestens 20 Tore. Warum? Wir klären auf:

Legende: Viele Wege führen in die Hauptrunde Am Einfachsten macht es sich die Schweiz mit eine Sieg über Polen. imago images/IPAxSport/ABACA

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit

Haben nach Abschluss der Vorrundenphase zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl Punkte, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien vorgenommen:

Ergebnisse der direkt beteiligten Mannschaften untereinander nach Punkten.

Tordifferenz der direkt beteiligten Mannschaften untereinander.

Höhere Anzahl geschossener Tore der direkt beteiligten Mannschaften untereinander.

Liegt auch dann noch Gleichheit vor, wird wie folgt entschieden:

Tordifferenz von sämtlichen Spielen.

Höhere Anzahl geschossener Tore in allen Matches.

Spielen die Schweiz und Polen tatsächlich remis und Tschechien unterliegt Deutschland, dann haben alle 3 Teams 2 Punkte auf dem Konto und das gleiche Torverhältnis aus den Vergleichen untereinander (da alle 3 Partien unentschieden endeten).

Je nachdem reicht ein Unentschieden sowieso

In diesem Fall müssten die Schweizer mindestens ein 20:20 erreichen, um an den Tschechen vorbeizuziehen. Dann hätte die Schweiz mindestens 37 Treffer in den Begegnungen gegen Tschechien und Polen erzielt. Die Polen kämen auf 39 (gegen die Schweiz und Tschechien) und die Tschechen blieben auf 36 – und wären damit Gruppenletzter.

Vorbei mit der Rechnerei ist es, wenn die Schweiz gewinnt oder verliert. Ein Unentschieden mit weniger als 20 geschossenen Toren reicht nur, wenn Tschechien gegen Deutschland punktet. Dann konzentriert sich die Rechnerei auf die Schweiz und Polen – und in diesem Vergleich lägen die Schweizer dank der besseren Tordifferenz aus allen 3 Gruppenspielen vorne.

