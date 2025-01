Die Überraschungsteams Portugal und Brasilien treffen an der WM in Herning im Viertelfinal auf Deutschland respektive den Gastgeber.

Legende: Jubelnde Portugiesen Nun wartet Deutschland. imago images/NTB

Portugal hat zum Abschluss der WM-Hauptrunde am Sonntag in Oslo den Tabellenletzten Chile deutlich mit 46:28 geschlagen und Rang 1 abgesichert. Damit kommt es am Mittwoch ebenfalls in der norwegischen Hauptstadt zum Duell mit Deutschland.

Als Zweiter in der Gruppe III steht in Brasilien ein weiterer Underdog als Viertelfinalist fest. Nächster Gegner der Südamerikaner ist Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark.

Zwei von drei Gastgebern noch dabei

Kroatien schaffte vor Heimpublikum in Zagreb dank eines 29:26-Erfolgs gegen Slowenien erstmals seit 2017 den Sprung unter die letzten 8. Ägypten holte sich das zweite Ticket in der Gruppe IV vor den punktgleichen Isländern.

In der Vergangenheit hochdekorierte Nationen wie Co-Gastgeber Norwegen, Schweden und Spanien verpassten hingegen das Weiterkommen.

Die Viertelfinal-Duelle in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Frankreich - Ägypten

Kroatien - Ungarn

Dänemark - Brasilien

Portugal - Deutschland

Resultate