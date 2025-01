Frankreich und Kroatien schaffen an der Handball-WM den Halbfinaleinzug dank knappen Siegen.

Frankreich und Kroatien lösen Halbfinal-Ticket in extremis

Legende: Dramatischer Viertelfinal Zwischen Frankreich und Ägypten. IMAGO / HANZA MEDIA

Die ersten Halbfinalisten an der Handball-WM stehen fest. Die klar favorisierten Franzosen hatten gegen Ägypten aber hart zu kämpfen, erst eine Sekunde vor Schluss fiel der 34:33-Siegtreffer. Luka Karabatic sicherte Frankreich den Halbfinal-Einzug, nachdem Yahia Omar die Partie kurz zuvor ausgeglichen hatte. Zur Pause hatten die Franzosen noch komfortabel mit 18:14 geführt, doch nach dem Seitenwechsel kamen die Nordafrikaner zurück.

Nun trifft Frankreich auf Co-Gastgeber Kroatien. Das Team von Trainer Dagur Sigurdsson setzte sich vor 15'600 begeisterten Zuschauern in Zagreb im Viertelfinal gegen Ungarn nicht minder dramatisch mit 31:30 durch. In der 55. Minute hatten die Kroaten noch 26:30 in Rückstand gelegen.

Den Siegtreffer erzielte Marin Sipic nach einem Gegenstoss praktisch mit der Schlusssirene. Der 28-jährige Kreisläufer ist bei Kriens-Luzern tätig. Es war für ihn der fünfte Treffer in dieser Partie. Kurz zuvor hatte Bendeguz Boka einen Turnover produziert.

Resultate