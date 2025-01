Legende: Gold führt über den Co-Gastgeber Schwingt Dänemark (hier mit Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin) zum 4. Mal in Serie bei der WM obenaus? Keystone/Martin Divisek

Wo und wann findet das Turnier statt?

Erstmals wird eine WM in 3 Ländern ausgetragen. Dänemark, Norwegen und Kroatien richten das Turnier gemeinsam aus, wobei sich 3 der 5 Spielstätten in Kroatien befinden. Die ersten Partien werden am Dienstag ausgetragen, der Final findet knapp 2 Wochen später am 2. Februar statt. Das Schweizer Team bestreitet seine Gruppenspiele im dänischen Herning. Die weiteren Austragungsorte sind Oslo (NOR), Zagreb, Porec und Varazdin (alle CRO).

Welche Teams sind dabei?

Seit der Aufstockung vor 4 Jahren bestreiten 32 Mannschaften die WM. Erstmals bei einem globalen Turnier mit von der Partie sind die Westafrikaner aus Guinea. Am anderen Ende der Skala stehen Deutschland und Schweden, die beide schon zum 26. Mal an einer WM teilnehmen. Für die Schweizer Auswahl ist es das 12. WM-Turnier.

Wie schaut der Modus aus?

Die 32 Mannschaften sind auf 8 Vorrundengruppen verteilt. Alle Teams spielen 3 Partien, die besten 3 Equipen jeder Gruppe stossen in die Hauptrunde vor. Für die 8 Viertplatzierten ist aber auch noch lange nicht Schluss: Sie bestreiten in Porec den President's Cup um die Plätze 25 bis 32 .

Die Hauptrunde besteht aus 4 Sechsergruppen, wobei die Teams die gesammelten Punkte gegen ebenfalls qualifizierte Nationen mitnehmen. Die jeweils 2 besten Mannschaften pro Gruppe ziehen in die Viertelfinals ein.

Die jeweiligen Sieger dieser Duelle bestreiten die Halbfinals in Zagreb und Oslo. In der norwegischen Hauptstadt finden auch die Partie um Bronze und der Final statt. Die Viertelfinal-Verlierer spielen in einer K.o.-Runde die Plätze 5 bis 8 aus. Insgesamt stehen an der WM nicht weniger als 108 Partien auf dem Programm .

Welches sind die Favoriten?

Co-Gastgeber Dänemark und Frankreich heissen die beiden Topfavoriten. In den letzten 10 Jahren gingen sämtliche grossen Titel (WM und Olympia) in diese beiden Länder. Die Dänen entschieden die letzten 3 WM-Turniere für sich und wurden 2016 und 2024 Olympiasieger. «Les Bleus» holten sich 2015 und 2017 bei der WM die Goldmedaille und jubelten 2021 in Tokio bei Olympia. Die grössten Herausforderer der beiden Kronfavoriten sind Schweden, Co-Gastgeber Norwegen, Spanien und Deutschland.

Wie überträgt SRF die WM?

Alle Vorrunden-Partien der Schweizer Nati sind live zu sehen bei SRF. Den Auftakt macht das Spiel gegen Tschechien (am Mittwoch um 18:00 Uhr), gefolgt von den Partien gegen Deutschland (am Freitag um 20:30 Uhr) und Polen (am Sonntag um 15:30 Uhr). Auch die weiteren Schweizer Einsätze im Rahmen der WM figurieren im SRF-Liveprogramm. Den Final vom 2. Februar kann schliesslich ebenfalls hautnah verfolgt werden.

