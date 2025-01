Die Schweizer Handballer holen sich von Freitag bis Sonntag am Yellow Cup in Winterthur den Schliff für die WM.

Legende: Will am Yellow Cup den nächsten Sieg Nati-Trainer Andy Schmid hat aber auch schon die WM im Blick. Keystone/dpa/Marco Wolf

Schon bald geht es los mit der WM-Endrunde in Kroatien, Dänemark und Norwegen (ab 14.1.). Die Schweiz, dank einer Wildcard am Turnier dabei, trifft in der Vorrunde in Herning (DEN) als Aussenseiter auf Tschechien, Deutschland und Polen.

Zur Vorbereitung steht von Freitag bis Sonntag zunächst der Yellow Cup in Winterthur an. Bei den letzten drei Austragungen setzte sich der Gastgeber durch.

Niederlande als stärkster Gegner

Andy Schmid war vor einem Jahr noch als Spieler dabei, nun will er die Mannschaft als Trainer zu einem weiteren Triumph führen. Er setzt auf einen guten Mix aus Erfahrung und Jugend. Acht Akteure aus dem 20-köpfigen Aufgebot für den Yellow Cup haben elf und weniger Länderspiele bestritten, zu seinem Debüt kommt Valentin Wolfisberg.

Die Gegner der Schweizer sind der Reihe nach Italien, der Kosovo und die Niederlande. Erstere und letztere nehmen ebenfalls an der WM teil. Gegen den Kosovo treten die Schweizer zum ersten Mal an. Der auf dem Papier stärkste Gegner in Winterthur sind die Niederlande, vier der letzten sechs Duelle gingen verloren.