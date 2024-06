Zum ersten Mal überhaupt setzt sich ein Schweizer in Deutschland die Krone für die meisten Saisontreffer auf.

Legende: Er hat in der Saison 2023/24 am Laufmeter getroffen Der aufstrebende Schweizer Manuel Zehnder. imago images/Lobeca

Manuel Zehnder hat in seiner 2. Bundesliga-Saison voll eingeschlagen. Nach dem Premieren-Jahr bei Erlangen mit 48 verwerteten Schüssen führte ihn sein weiterer Weg als Leihspieler zum Aufsteiger ThSV Eisenach mit dem Schweizer Coach Misha Kaufmann.

Dort setzte sich der 24-Jährige in der abgelaufenen Meisterschaft als Torschütze vom Dienst in Szene. Zehnder brachte es in den 34 Partien für den Tabellen-14. auf 277 Goals – darunter sind 91 versenkte Siebenmeter. Bei der Schlussgala, einem 27:31 gegen die Füchse Berlin, kamen für den Schweizer nochmals 8 Tore dazu.

Erster Spitzenreiter

Somit behauptete Zehnder seine Führung in der Torschützenliste. Mathias Gidsel, der keine Penaltys übernimmt, bringt es als Nummer 2 auf 260. Noch nie wurde einem Schweizer diese Ehre zuteil.

Der Natispieler folgt auf Casper Mortensen. Selbst den Dänen überflügelte er im Direktvergleich, denn Mortensen hatte es 2022/23 auf 234 Einschüsse gebracht. Damals hatte sich mit Samuel Zehnder (155 Goals/8.) und Lenny Rubin (152/10.) noch ein Schweizer Duo in den Top 10 eingereiht.