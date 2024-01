In den Playoffs zur Handball-WM trifft die Schweizer Nati im Mai auf Slowenien, das an der EM den 6. Platz belegte.

Legende: Wird gefordert werden Nati-Goalie Nikola Portner. IMAGO / Eibner

Als letzte Hürde vor der Handball-WM stellt sich der Schweizer Nati im Mai Slowenien in den Weg. Setzen sich die Schweizer in Hin- und Rückspiel durch, fahren sie im Januar 2025 an die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien.

Die Schweiz war in der Auslosung nicht gesetzt, weshalb nun mit Slowenien ein sehr starker Gegner wartet. Die Slowenen belegten an der Europameisterschaft in der Hauptrunde den 3. Rang und bezwangen unter anderem Dänemark. Im Spiel um Rang 5 unterlag Slowenien dann knapp den Ungarn.

Erst ein Sieg

Zuletzt traf die Schweiz an der EM 2020 auf die Slowenen, damals setzte es eine 25:29-Niederlage ab. Erst einmal überhaupt konnte die Nati gegen den Playoff-Gegner gewinnen. Der Sieg liegt allerdings lange zurück, 1996 gab's den Erfolg in der WM-Qualifikation in Olten.