Die Dänen besiegen an der Handball-EM zum Auftakt der Hauptrunde die Niederlande. Die Norweger unterliegen Portugal.

Legende: Sind auf Kurs Die Dänen haben die Halbfinals fest im Visier. imago images/Ritzau Scanpix

Dänemark erfüllte im ersten Spiel der EM-Hauptrunde die Pflicht. Der Weltmeister setzte sich letztlich souverän mit 39:27 gegen die Niederlande durch. Bester Werfer war Mathias Gidsel mit neun Treffern. Die Dänen liegen in der Gruppe II mit dem Maximum von vier Punkten an der Spitze. Nächster Gegner ist am Freitag der Titelverteidiger aus Schweden, der nach einem 28:22 gegen Slowenien ebenfalls bei vier Punkten steht.

Norwegen verliert Halbfinal aus den Augen

Zuvor hatten die Norweger um Topstar Sander Sagosen nach einer schwachen Vorstellung 32:37 gegen Portugal verloren. Damit ist der Vorstoss in den Halbfinal für die punktelosen Skandinavier in weite Ferne gerückt. Die Portugiesen, bei denen Pedro Portela mit acht Treffern glänzte, fuhren ihre ersten beiden Punkte ein.