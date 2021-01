Hauptrunde trotzdem in Sicht

Die Schweiz kann in Gizeh gegen den amtierenden Vize-Weltmeister Norwegen nur zu Beginn mithalten und verliert 25:31.

Trotz der Niederlage hat das Team von Michael Suter weiterhin gute Aussichten auf einen Vorstoss in die Hauptrunde.

Dass die Chancen auf einen Sieg gegen den Finalisten der beiden letzten Weltmeisterschaften gering sein würden, war dem Schweizer Team schon vor der Partie klar. Das 25:31 war daher ein logisches Resultat, das die Moral jedoch kaum knicken wird.

Nach einem vielversprechenden Start und einer 5:3-Führung für den Aussenseiter übernahmen die Norweger wie erwartet das Zepter. Sie erzielten 6 Treffer in Folge. Der 4-Tore-Vorsprung hielt bis zur Pause (17:13).

Portner wehrt sich – Norwegen spielt Klasse aus

Unter der Führung von Starspieler Sander Sagosen, der am Ende 11 Treffer auf seinem Konto hatte, steigerte sich Norwegen nach der Pause noch einmal. Trotz einiger Paraden des eingewechselten Torhüters Nikola Portner verlor die Schweiz weiter an Terrain, hielt den Schaden mit 6 Treffern Rückstand aber in Grenzen.

Die besten Werfer in den Reihen der Schweizer waren Alen Milosevic und Marvin Lier mit je 7 Treffern. Andy Schmid hielt sich für einmal zurück, ging nur 4 Mal in den Abschluss und traf dabei einmal.

Qualifikation für Hauptrunde immer noch wahrscheinlich

Sollte Österreich, das Frankreich am Nachmittag 28:35 unterlag, am Montag gegen Norwegen verlieren, wäre die Schweiz unabhängig vom Resultat ihrer eigenen Partie gegen Frankreich sicher in der Hauptrunde vertreten. Bei einem Sieg Österreichs und einer Niederlage der Schweiz würde zwischen den dann 3 punktgleichen Teams das Torverhältnis darüber entscheiden, wer als Gruppen-4. die Hauptrunde verpasst.