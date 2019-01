Dänemark ist erstmals Handball-Weltmeister. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen gewann den Final vor Heimpublikum in Herning gegen Norwegen deutlich mit 31:22. Schon bei Halbzeit hatten die Dänen mit 18:11 geführt.

Hansen erneut überragend

Bester Werfer war Mikkel Hansen mit 7 Toren. Der Rückraumstar vom französischen Topclub Paris Saint-Germain avancierte zugleich mit insgesamt 72 Treffern zum WM-Torschützenkönig. Keeper Niklas Landin zeigte insgesamt 12 Paraden.

Die Dänen feierten damit im 10. WM-Spiel den 10. Sieg. Schon in der Vorrunde hatten sie Norwegen mit 30:26 bezwungen.

Es ist der 4. internationale Titel für Dänemark nach den Triumphen an den Europameisterschaften 2008 und 2010 sowie bei Olympia in Rio 2016. Norwegen bleibt der 2. Vize-WM-Titel in Folge.

Deutschland ohne Medaille

Co-Gastgeber Deutschland verlor das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit 25:26. Sekunden vor dem Ende hatten die Deutschen noch die Chance auf den Siegtreffer, liefen aber in einen Konter. Der angeschlagene Altmeister Nikola Karabatic schoss Frankreich eine Sekunde vor Schluss zum Sieg.