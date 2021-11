Legende: Das Objekt der Begierde Der EM-Pokal. imago images

Im Januar 2028 findet zum 2. Mal und erstmals seit 22 Jahren wieder eine Handball-Europameisterschaft der Männer in der Schweiz statt. Am EHF-Kongress in Wien erhielt der Schweizerische Handball-Verband (SHV) die Zusage, das Turnier zusammen mit Spanien und Portugal zu organisieren. 2024 findet bereits die Frauen-EM in der Schweiz (sowie Österreich und Ungarn) statt.

Ursprünglich hatte sich die Schweiz zusammen mit Frankreich für die EM 2026 und 2028 beworben. Nach dem Rückzug der Franzosen im Frühling reichte der SHV zuerst eine Einzelkandidatur ein, ehe er die Kräfte mit dem Hauptgastgeber Spanien sowie Portugal bündelte. Eine Gegenkandidatur für das Turnier, das vom 13. bis 30. Januar 2028 stattfindet, gab es keine.

Wo wird gespielt?

In allen drei Gastgeber-Nationen werden je zwei Vorrunden-Gruppen gespielt. Die Hauptrunde wird in Spanien und Portugal ausgetragen, das Finalturnier in Madrid oder Barcelona. In welcher Stadt die Partien in der Schweiz stattfinden, ist noch offen. In Frage kommen gemäss SHV noch Basel (St. Jakobshalle), Lausanne (Vaudoise-Arena) und Zürich (Hallenstadion oder Swiss Life Arena).