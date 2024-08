Per E-Mail teilen

Legende: Wird auch im Klub Teamkollege von Nikola Portner Manuel Zehnder. imago images/Lobeca

Manuel Zehnder läuft künftig für den deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer Magdeburg auf. Der Schweizer Nationalspieler wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga von Erlangen zum Klub, dem auch Nati-Kollege Nikola Portner angehört. Er erhält einen Vertrag bis 2026.

Der Transfer kommt einigermassen überraschend. Zwar kürte sich der 24-jährige Aargauer in der letzten Spielzeit bei Eisenach, wo er auf Leihbasis spielte, mit 277 Treffern zum Torschützenkönig der Liga. Danach stritt er sich allerdings mit seinem Klub Erlangen vor Gericht um die Auflösung seines noch bis 2026 gültigen Arbeitspapiers.

00:25 Video Archiv: Zehnder spricht im Interview über das Erreichen der Torschützenkrone in der Bundesliga Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Zehnder soll bei Magdeburg den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Felix Claar abfedern. Der Schwede fällt aufgrund der Blessur, die er sich an den Olympischen Spielen in Paris zuzog, länger aus. Die neue Bundesliga-Saison startet für Magdeburg am 7. September mit dem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar.