Katar wirft Deutschland raus

Heute, 19:41 Uhr

Deutschland ist an der Handball-WM in Frankreich unerwartet schon in den Achtelfinals gescheitert. Der Europameister unterlag Katar 20:22. Auch Olympiasieger Dänemark muss frühzeitig die Heimreise antreten.

Bild in Lightbox öffnen. Eine über weite Strecken extrem verunsicherte DHB-Auswahl ist an den eigenen Nerven gescheitert. Die hochnervöse Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson konnte gegen den Vize-Weltmeister aus Katar zu keinem Zeitpunkt an die teils starken Vorstellungen der Vorrunde anknüpfen. In Paris drehte so der Asienmeister ein 9:10 nach der Pause noch in ein 22:20. Damit endete bei Deutschland die rund zweieinhalbjährige Amtszeit des isländischen Coachs mit einem Tiefschlag. Auch der Olympiasieger out Mit Dänemark musste ein weiterer Anwärter auf den WM-Titel vorzeitig die Segel streichen. Trotz 8 Treffern des mehrmaligen Welthandballer Mikkel Hansen unterlagen die Skandinavier Ungarn mit 25:27.

bud/agenturen