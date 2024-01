Frankreich bezwingt Dänemark im Final der Handball-EM in Köln mit 33:31 nach Verlängerung.

Die Dänen liegen über weite Strecken in Front, doch «Les Bleus» drehen in den entscheidenden Momenten auf.

Im kleinen Final jubelt Schweden gegen Gastgeber Deutschland über die Bronzemedaille.

Olympiasieger Frankreich hat bei der Handball-EM den Titel gewonnen. Die Mannschaft um Superstar Nikola Karabatic besiegte Weltmeister Dänemark im Final in Köln nach Verlängerung mit 33:31 (27:27, 14:14) und bestieg zum vierten Mal Europas Handball-Thron.

Karabatic geht auf dem Thron

Bereits in den Jahren 2006, 2010 und 2014 hatten die Franzosen EM-Gold gewonnen. Bester französischer Werfer vor 19'750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena war Kreisläufer Ludovic Fabregas mit acht Treffern. Für Rückraumspieler Karabatic war es die Krönung in seinem letzten Karrierejahr: Bei allen vier EM-Triumphen stand der 39-Jährige auf dem Parkett.

Für die Dänen traf Mikkel Hansen (neun Tore) am häufigsten. Die Nordeuropäer, die ihr erstes EM-Endspiel seit zehn Jahren bestritten, verpassten ihren dritten Titelgewinn nach 2008 und 2012.

Gastgeber geht leer aus

Deutschland verpasste es im Spiel um Platz 3 ein starkes Turnier mit einer Medaille zu krönen. Das DHB-Team zog in Köln gegen Schweden mit 31:34 den Kürzeren. Die Deutschen bewiesen Moral: Sie kämpften sich nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 14:21 nochmals bis auf einen Punkt heran (29:30), am Ende behielt trotzdem der Favorit die Oberhand.

Negativer Nebeneffekt für Deutschland: Durch die Niederlage ist das direkte Ticket für die Olympischen Spiele im kommende Sommer (noch) nicht gelöst.