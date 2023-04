Der Schweiz bietet sich in den WM-Playoffs eine historische Chance: Unter Trainer Martin Albertsen können sich die Handballerinnen erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Am Samstag steigt gegen Tschechien das Hinspiel in der Basler St. Jakobshalle, drei Tage später folgt auswärts die Reprise.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Playoff-Hinspiel der Schweizer Handball-Frauen-Nati gegen Tschechien ab 14:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Weist die Schweiz nach den beiden Partien das bessere Gesamtskore auf, reist sie an die WM, die im kommenden November in Dänemark, Norwegen und Schweden stattfindet. Ein Schweizer Sieg käme aber einer grossen Überraschung gleich, sind die Tschechinnen auf Weltranglisten-Rang 13 doch 10 Plätze besser platziert. Coach Albertsen zeigt sich vor dem Duell dennoch optimistisch. Das sagt der Däne ...

... über die Ausgangslage: «Chancen hat man immer. Wenn man mich fragt, würde ich sie auf 50:50 beziffern. Ich bin mir aber bewusst, dass uns Fachleute als Underdog sehen. Das verstehe ich, wenn man die beiden Teams individuell vergleicht. Ich denke aber, dass wir als Team die Überraschung schaffen können.»

00:24 Video Albertsen: «Können als Team die Überraschung schaffen» Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

... über die Fortschritte seines Teams: «Bei den taktischen Dingen, die wir lange geübt haben, sieht man immer mehr Fortschritte. Unsere Führungsspielerinnen haben Erfahrungen gesammelt, auch im Ausland. Damit kommt für uns auch Hoffnung. Zudem hat die Jugend-Akademie der Breite in unserem Kader enorm geholfen.»

00:46 Video Albertsen: «Zusätzliche Erfahrungen bringen Hoffnung» Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

... über den Gegner: «Fast die gesamte Mannschaft des Gegners hat in der letzten Saison Champions League gespielt und dort Erfahrungen gesammelt. Insbesondere (Kristiansand-Spielerin Marketa, Anm. d. Red.) Jerabkova ist immer noch extrem gut. Sie gewann das Turnier in der letzten Saison und wurde zur wertvollsten Spielerin ausgezeichnet.»

00:24 Video Albertsen: «Fast gesamtes tschechisches Team spielt Champions League» Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

... über das bevorstehende Spiel: «Tschechien spielt individueller als wir. Ein taktisches Spiel wäre zu unserem Vorteil, weil wir dies momentan besser im Griff haben. Wir müssen aggressiv sein und den Spiel-Flow Tschechiens in den Griff bekommen. Schwierig wird es für uns, wenn Tschechien den Ball öfter in der Hand hat als wir und sie den Spielrhythmus kontrollieren.»

01:25 Video Albertsen: «Es wird ein taktisches Spiel» Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

... über die Unterstützung der Fans: «Wenn wir in unserem Team darüber reden, haben alle ein Lächeln auf dem Gesicht. Es ist ein extremes Statement, dass Frauen-Handball in der Schweiz so viele Zuschauer anzieht. Ich hoffe, sie machen auch gegen Tschechien einen enormen Lärm und werden zum 8. Akteur auf dem Spielfeld. Dann haben wir einen grossen Vorteil.»