Legende: Treffen demnächst auf internationalem Parkett aufeinander Kriens-Luzern und GC Amicitia. Keystone/Urs Flueeler

Bei der Auslosung dieser Qualifikationsrunde für die European League gab es keinen «Länderschutz», so wurde das nationale Duell möglich. Zuerst spielt GC Amicitia zu Hause (am 31.8./1.9.), eine Woche später folgt das Rückspiel in Kriens. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase, für die Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen gesetzt ist.

Zwei norwegische Gegnerinnen

In der European League der Frauen trifft GC Amicitia in der 2. Qualifikationsrunde auf Fredrikstad (NOR). In der 3. Runde träfe GC Amicitia auf Mosonmagyarovari (HUN). Brühl St. Gallen ist für die 3. Runde gesetzt und trifft dort auf Sola (NOR). Die 2. Runde wird im Oktober, die 3. Runde im November gespielt. Die Sieger der 3. Runde dürfen an der Gruppenphase teilnehmen, die im Januar beginnt.

Im European Cup der Männer trifft Pfadi Winterthur in der 2. Runde auf den Sieger der Begegnung Kastrioti (KOS) gegen Sloboda (BIH). Bei den Frauen treffen die Schweizer Vertreterinnen Spono Nottwil auf PAOK Saloniki (GRE) und Kreuzlingen auf MSK Iuventa Michalovce (SVK). Gespielt wird im Oktober.