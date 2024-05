Legende: Muss mit einer längeren Sperre rechnen Nikola Portner. Keystone/EPA/Clemens Bilan

Im Dopingverdachtsfall des Magdeburger Torhüters Nikola Portner hat die Analyse der B-Probe das Ergebnis der A-Probe bestätigt. Das teilte Portners Anwalt Rainer Tarek Cherkeh in einer Mitteilung des Bundesligisten am Donnerstagabend mit. «Die Analyse der B-Probe hat (wie üblich) das Ergebnis der A-Probe bestätigt. In Bezug auf die Konzentrationshöhe verweisen wir auf die bisher getätigten Äusserungen», hiess es in der Stellungnahme.

Portner bleibt suspendiert

Am 10. April war eine positive A-Probe einer Wettkampfkontrolle des 30-Jährigen bekannt geworden. Dort waren Methamphetamine nachgewiesen worden. Seitdem ist Portner suspendiert.

Nun beginnt ein Disziplinarverfahren. Die Anti-Doping-Kommission des Deutschen Handball-Bundes wird das Strafmass festlegen. Sowohl Portner als auch die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) haben dann die Möglichkeit, ein einzurichtendes Schiedsgericht anzurufen, sollte einer der beiden Parteien mit dem Strafmass nicht einverstanden sein. Portner droht eine mehrjährige Sperre.