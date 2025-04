Handballerin Lisa Frey kündigt Rücktritt an

Legende: Hört im Sommer auf Lisa Frey. KEYSTONE/DPA/Marijan Murat

Lisa Frey zieht einen Schlussstrich. Die langjährige Schweizer Nationalspielerin und Bundesliga-Akteurin beendet im Sommer ihre aktive Handball-Karriere. Die 30-Jährige blickt auf 106 A-Länderspiele zurück und ist somit die Nummer 6 in der Geschichte des Schweizer Frauen-Handballs.

In diesen etwas über 100 Einsätzen erzielte sie exakt 150 Tore – die letzten beiden vor rund zwei Wochen bei der historischen WM-Qualifikation gegen die Slowakei. Die Rückraumspielerin figurierte auch an den beiden Europameisterschaften 2022 und 2024 im Schweizer Kader.

Ende einer Ära

Mit dem Rücktritt von Lisa geht auch die Frey-Ära im Frauen-Nationalteam zu Ende. Denn jahrelang lief mit Lisa auch deren Schwester Noëlle Frey für die Schweiz auf. Auf Klubebene entstammt Frey der Juniorinnen-Abteilung des TSV Frick.

Im Alter von 23 Jahren folgte im Sommer 2018 der Sprung ins Ausland nach Dänemark und Deutschland. In Blomberg geht die Handball-Karriere von Lisa Frey im Sommer nun zu Ende. Als Highlight steht im Mai noch das Final-Four-Turnier in der EHF European League an.