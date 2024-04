Legende: Muss auf der Goalie-Position umstellen Andy Schmid. Freshfocus/Sven Thomann

Handball-Nationaltrainer Andy Schmid setzt für die zwei WM-Playoffspiele gegen Slowenien auf bewährte Kräfte. Schmid hat 16 Spieler aufgeboten, 7 von ihnen spielen in der deutschen Bundesliga.

Nicht mit von der Partie ist Goalie Nikola Portner, der aufgrund einer positiven Dopingprobe superprovisorisch gesperrt ist. Auf der Torhüter-Position sind Leonard Grazioli und Jannis Scheidiger aufgeboten. Verzichten muss Schmid auch auf die verletzten Lukas Laube (TVB Stuttgart) und Jonas Schelker (HC Kriens-Luzern).

Die Schweiz tritt gegen den EM-Sechsten Slowenien zunächst am 9. Mai auswärts in Koper an, das Rückspiel folgt drei Tage später in Winterthur. Beide Partien sehen Sie live bei SRF.